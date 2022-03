La costanza della storia umana

Egregio direttore,

leggendo sul Sole 24 Ore (27 febbraio) Ugo Tramballi laddove riporta quanto esprima il libro «War. Come la guerra ha plasmato gli uomini» di Margaret Mac Millan (Rizzoli Editore) si rimane colpiti: «La guerra è un mistero tanto per chi la combatte quanto per chi vi assiste. Un mistero complicato e inquietante. Dovrebbe suscitare ripugnanza eppure affascina e reca con sé seducenti valori».

Comincerei con l’osservare che si dovrebbe precisare anzitutto chi in effetti la combatta sul campo. Voglio dire che possa sì frequentemente accadere che una popolazione intera venga ad un tratto affascinata dall’idea di combattere un nemico che stia dando prova di voler invadere il proprio territorio.

Seduce quindi la prospettiva di poter difendere la propria libertà. In tali casi quindi la guerra non è un mistero complicato.

E’ invece un mistero inquietante quando così spesso vi siano dei personaggi – capi di governo, Presidenti di Nazioni o chi in pratica comanda – che decidano di «programmare una guerra» allo scopo di estendere il potere, di estendere le zone di propria influenza od anche per poter annettere territori conosciuti per la loro grande disponibilità di materie prime importanti.

Non ci si può stupire, in tal caso, che vi siano persone disposte anche a morire pur di tentare di salvarsi dall’invasore.

Non mi pare esatto che si possa parlare di «fascino nella battaglia». Semmai si può prendere atto che chi va in battaglia per difendersi dall’invasore senta necessità di allontanare da sé la percezione del pericolo e quindi trovare il «coraggio». Altrimenti puoi essere un perdente.

Afferma Tramballi: «Effettivamente “War” non è un manifesto contro la guerra, ma non è affatto un elogio. E’ una descrizione oggettiva del fenomeno».

Insomma, le guerre, purtroppo si sono sempre dimostrate, alla fine – magari un po’ troppo tardi - sciagure.

E allora, se fosse vero, com’è vero, che i conflitti siano una (diciamo «stupida»?) costante della storia umana, tutti i cittadini del mondo dovrebbero indirizzarsi a nominare i loro capi di stato solo se veri «garanti» di volontà di pace. Che non vuol dire accettare, senza colpo ferire, un qualsiasi invasore. Utopia?

Parma, 27 febbraio