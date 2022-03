Abbandono e degrado al Parco Nord

Gentile direttore,

inoltro alla Gazzetta la pec che ho inviato al Comune di Parma per denunciare la situazione di abbandono e degrado scandaloso in cui versa il Parco Nord da diversi anni.

«Ricordo, qui di seguito, per punti, i problemi dei quali siete come Comune sicuramente già a conoscenza: i due ponti che collegano la parte est e ovest sono chiusi da anni; i giochi per i bambini sono stati smantellati quasi tutti; molte panchine sono rotte; le staccionate che separavano il parco dal canale Naviglio sono in parecchi tratti mancanti o rotte; i bagni sono inagibili e chiusi da anni; tutti i gazebo sono in pessime condizioni; il percorso salute che esisteva lustri fa non è mai stato ripristinato; esiste un cambio di beach volley che viene usato come «bagno pubblico» per i cani; non esiste un'area cani e gli stessi vengono lasciati girare senza guinzaglio dai loro padroni; il campo da basket (che dalla bella stagione era spesso frequentato da ragazzi) aveva da almeno un anno un canestro rotto. Ora entrambi i canestri sono stati smantellati: verranno ripristinati? Quando? Sono importanti per garantire un punto di aggregazione sociale per il quartiere; i gazebo vengo usati spesso per pranzi collettivi, ma i cestini vengo puliti poco frequentemente e i rifiuti sono sparsi spesso per terra.

Un'amministrazione pubblica che non cura i beni pubblici crea degrado, disagio, cittadini sfiduciati e poco responsabili».

Spero che questa lettera possa avere presto presto risposte concrete e che i cittadini vengano ascoltati nelle loro esigenze.



Andrea Morini

Parma, 2 marzo