Odissea per lo Spid. Non ci sono più i tutor?

Gentile direttore,

ho letto con grande interesse la lettera «La strana Italia» del signor Reggiani pubblicata sul suo giornale del 4 marzo. Mi sono ritrovata in pieno nella situazione descritta.

Ho 69 anni, sono vedova e madre di due figli che vivono a Milano e Roma con le loro famiglie. Non ho la patente e dopo molti anni in via Traversetolo, alla fine del 2021 mi sono trasferita vicino alla stazione per poter prendere il treno con comodità e andare a trovare più spesso i miei adorati nipoti.

Direttore mi creda, è stato un vero e proprio calvario. Proprio come accaduto al signor Reggiani, il Comune mi ha informato telefonicamente che dovevo obbligatoriamente dotarmi di Spid. Una cosa per niente banale per chi, come me, utilizza ancora un cellulare di vecchia generazione e non possiede un computer.

Mi sono recata al Duc per chiedere assistenza, ma agli sportelli nessuno mi ha saputo/voluto aiutare, dicendomi di tornare una volta ottenuto lo Spid. Io ho spiegato le mie difficoltà, ma nessuno ha mostrato comprensione.

E così è successo per ben tre volte, fino a quando non ho dovuto chiedere aiuto a un vicino di casa, che con grande gentilezza e disponibilità mi ha accompagnato presso uno sportello postale, mi ha insegnato a compilare i documenti necessari e mi ha dovuto prestare il suo pc, continuando a seguirmi fino a oggi con tutte le pratiche.

Questo ruolo non dovrebbe essere svolto da un privato cittadino, ma da apposite figure incaricate dall'amministrazione per aiutare le persone come me. Mi chiedo se siano ancora attivi i tutor voluti e istituiti dall'allora sindaco Pietro Vignali proprio presso gli sportelli del Duc, una scelta che aveva reso un grande servizio a tutti i cittadini nelle mie condizioni.

Se ancora sono presenti, di certo non mi è stata data la possibilità di usufruirne, facendomi passare mesi d'inferno. E questa è l'ennesima conferma della «totale insensibilità e distanza dell'amministrazione dai cittadini», come scritto ieri dal signor Reggiani.



Maristella Ferrari

Parma, 4 marzo