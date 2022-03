Covid, qualcosa non quadra

Gentile direttore,

chiediamo ospitalità nel suo giornale per sottolineare una cosa assurda che andiamo subito a dire in sintesi : perché un ragazzo che ha avuto il Covid 19 e che poteva fare solo una dose e ha fatto la seconda dose volontariamente adesso dovrebbe fare la terza dose come uno che non ha avuto il Covid? Averlo avuto significa aver sviluppato migliore difesa immunitaria che resta nella memoria del nostro corpo molto più di un vaccino e questo dichiarato dai medici e dallo stesso ministero della Sanità: quindi chi ha fatto il Covid «aveva» diciamo il «diritto» a fare una dose in meno. A casa nostra da generazioni abbiamo fatto tutti i vaccini ma qui ci si trova di fronte all’assurdità che allontana i giovani e non solo ad avere fiducia e una vita serena. La Svizzera ha tolto il Green pass e le restrizioni, l’Austria dal 5 marzo toglie tutto e in Spagna non usano più le mascherine da almeno un mese e non usano Green pass anche da testimonianze di chi è stato in questi Paesi di recente e che gli stessi Paesi avevano inasprito molto a suo tempo le restrizioni per Covid. Crediamo nella scienza ma qui c’è qualcosa che non quadra o a ghé quel cà strùsa!



Parma, 3 marzo