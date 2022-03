Parma, città dei comitati

Signor direttore,

ho trovato un articolo della Gazzetta di Parma del 22 febbraio 1989, intitolato «Siamo una città di comitati spontanei», in cui si evidenziavano alcune possibili cause del fenomeno: manifestazione di debolezza della politica, difficoltà che i partiti hanno nel sintetizzare le richieste che vengono dalla società, fallimento del decentramento, tutela dell’interesse particolare sull’interesse collettivo. Anche oggi a Parma stanno fiorendo tanti comitati, forse ancora per gli stessi motivi.

Partendo dall’esperienza del comitato Rione Colombo, ritengo che i comitati dei cittadini siano comunque una preziosa risorsa per il territorio e per tutta la città, indipendentemente dalla loro genesi e dalle istanze presentate.

Il comitato Rione Colombo, nei 42 anni della sua storia, ha rappresentato una «sentinella» permanente sul territorio, una presenza attiva e propositiva, una piccola scuola di educazione alla partecipazione, un’esperienza di ag-

gregazione per consolidare il tessuto sociale del quartiere.

In un periodo in cui i partiti non sono più un punto di riferimento per i cittadini, i comitati possono diventare uno strumento importante per rilanciare la partecipazione e l'interesse dei cittadini alla politica.

Ma occorre che la loro presenza sia condivisa e valorizzata da chi ha il governo della città, se necessario orientata, ma sempre in un atteggiamento di ascolto e di stima reciproca.

Nell’articolo suddetto del 1989 si auspicava che il futuro non fosse dei comitati. Io mi auguro invece che il futuro sia anche dei comitati, che collaborando in modo costruttivo e propositivo con l’amministrazione comunale favoriscano il miglioramento della qualità della vita dei vari quartieri e dell’intera città.

Oreste Cugini

Coordinatore

comitato Rione Colombo

Parma, 6 marzo