«Demolire» il sistema

Gentile direttore,

apprendo oggi dalla Gazzetta di Parma di essere candidato a sindaco per il centrodestra. L’indiscrezione mi lusinga, ma merita dei chiarimenti. Da sempre, e in forme diverse, sono stato a disposizione dei miei concittadini locali e nazionali e di tante associazioni. Qualora mi fosse concessa l’opportunità di impegnarmi più direttamente e con un ruolo di primissimo piano per la nostra città, lo farei come candidato di tutti i Parmigiani, non solo di una parte. Alle scorse elezioni amministrative, il sindaco fu eletto da un Parmigiano su quattro, mentre quasi metà dei nostri concittadini disertarono le urne, per l’evidente insoddisfazione verso le candidature in campo. Auspico che questo scenario non si ripeta e confermo la disponibilità a continuare a lavorare per Parma, qualora si creino le condizioni per un progetto ampiamente condiviso, in grado di restituire agli elettori il ruolo di protagonisti che meritano. Sotto un unico cielo.

Il mio mestiere di “bombarolo etico” mi piace e ho intenzione di continuare comunque a svolgerlo. Non nascondo, tuttavia, il desiderio di impegnarmi per i Parmigiani, viste le troppe inefficienze a quasi tutti i livelli della gestione pubblica. Con le dovute cautele è ora di “demolire” un sistema che, a livello locale, si è dimostrato inefficace. E io di demolizioni me ne intendo. Occorrerà al tempo stesso ricostruire partendo da etica e merito. Per farlo, ci sarà bisogno della più ampia partecipazione possibile. Solo così, tutti insieme, potremo concorrere alla rinascita di Parma e portare la nostra città agli onori nazionali che merita, diventando magari un esempio da seguire. Faccio mio e condivido con i lettori un aforisma di Giovanni Falcone, che spero sia da stimolo per tutti: «Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così. Solo che, quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare, ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare».

Danilo Coppe

Parma, 10 marzo