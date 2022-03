Le divise nel calcio

Gentile direttore,

lo sanno tutti che la patria del calcio è l’Inghilterra, che poi lo esportò, facendolo diventare il gioco più bello del mondo.

Pochi, invece, sanno che nei primi campionati inglesi non era obbligatorio, per le squadre, indossare una divisa, ma semplicemente si «consigliavano» gli atleti delle due squadre di indossare maglie di colore diverso per non confondersi.

La cosa divertente è che relativamente a questo argomento molti allenatori moderni sono contrari perfino a far indossare le pettorine colorate, nelle partitelle di allenamento, perché si dice che costringere i giocatori ad alzare gli occhi per distinguere compagni e avversari li abitui a giocare «a testa alta», ovvero a dominare con lo sguardo il campo di gioco.

La cosa meno divertente, invece, è la recente presa di posizione dell’Associazione italiana arbitri in materia di abbigliamento di gioco, che va esattamente in direzione opposta: viene infatti richiesto anche per le partite dei ragazzini di 12 anni, che la maglia termica a manica lunga, indossata sotto la divisa, sia dello stesso colore della divisa stessa o in alternativa di metterla a manica corta o peggio ancora di toglierla.

Tenuto conto che:

- la maglietta termica si mette quando fa freddo ed è per questo che generalmente è a manica lunga e indossarla o non indossarla, spesso fa la differenza fra prendere un raffreddore o evitarlo;

- ciò che si vede, in definitiva, di tale maglietta, va dal gomito al polso del giocatore e vorrei far notare che, anche se obbligassimo alla sola manica corta, la carnagione delle braccia dei giocatori non la si può certo cambiare, sia essa chiarissima o scurissima, indipendentemente dalla squadra in cui essi giocano;

- inoltre la società che gioca «fuori casa» deve avere a disposizione una divisa con colori diversi da quella ospitante, quindi occorrerebbe procurarsi magliette di almeno 2 colori e per altro, le termiche non sono sempre disponibili di qualsiasi colore;

Tutto ciò premesso, e ricordando ancora una volta che parliamo di ragazzini e non di professionisti, vorrei invitare i signori arbitri, che chiedono giustamente comprensione per eventuali loro errori, in quanto «errare umanum est», di dimostrare loro per primi tale «umanità» e di ritornare a contestualizzare i regolamenti.

Vi prego lasciate perdere se sotto la divisa i ragazzi hanno una maglietta gialla o blu, aiutateli a divertirsi nel rispetto delle regole e del fair play perché alla fine è proprio quello che fa la differenza, non certo una manica chiara o una manica scura.

Mirco Marchignoli