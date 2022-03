Il destino di (Tv) Salso

Gentile direttore,

perché il Comune di Salsomaggiore, pur finanziando opere e contributi, non sempre a mio avviso del tutto utili, non pensa di finanziare il prosieguo del canale Tv Salso, seguito da molte persone e da molti anni gestito in modo egregio?

Ho qualche primavera alle spalle, ma ogni sera dopo le terribili notizie della pandemia e della guerra, mi distendo guardando Tv Salso.

Povera Salso, in declino con alberghi e negozi chiusi, potrà mai riprendersi?



Salsomaggiore, 12 marzo