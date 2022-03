La guerra e l'Europa

Egregio direttore,

l'Occidente è in una decadenza irreversibile? Forse Putin ne era convinto, pensando di dividere anche l'Europa e invece ha ottenuto il risultato opposto risvegliando l'unità, infatti ha prevalso il nostro «amor proprio» e la volontà di difendere la democrazia, inoltre la coesione fra Europa e Stati Uniti ha sorpreso tutti e l'arsenale di sanzioni economiche messe in campo è senza precedenti. I tedeschi cominciano a prendere sul serio la difesa e il progetto di esercito comune europeo potrebbe uscire da un letargo trentennale. Si sentono annunciare svolte energetiche drastiche per ridurre la dipendenza insostenibile dalla Russia. L’aggressione all’Ucraina ha provocato una presa di coscienza, perfino di una rinascita dell'Europa. Poi il sistema economico russo, oggi molto più che in passato, dipende dagli investimenti e dalle relazioni commerciali con l’Europa e gli Stati Uniti, si fa fatica quindi a immaginare una condivisione della scelta di Putin anche tra i cittadini Russi oltre che dalla potentissima oligarchia, per il danno così grave che le sanzioni provocheranno ai loro interessi, quindi non potranno a lungo sostenere questa invasione e accettare una Russia che guardi a Pechino, ben sapendo che la Cina sarebbe assolutamente preponderante in una futura e ipotetica partnership. La guerra è un grave crimine contro l'umanità e la Russia ha compiuto un passo che non solo è antistorico, ma che ci riporta prepotentemente ai tempi più bui dei conflitti europei, quelli scatenati da ideologie e demagogie. Putin ha violato i patti in modo palese facendo carta straccia di accordi sottoscritti a suo tempo anche da Mosca, giustificando tale intervento con motivi che non corrispondono alla realtà.

Rino Basili