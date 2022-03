Io sto con i cani non con i lupi

Signor direttore,

desidero rispondere al signor Giorgio Mezzatesta che difende i lupi, che a suo dire tengono sotto controllo altri animali selvatici. Negli ultimi 15 giorni, ho letto sulla Gazzetta che sono stati attaccati e uccisi, 2 cani vicino a casa e un puledro nella stalla. Premetto che io amo gli animali, possiedo cane e gatti, però non riesco a capire come si possa difendere i lupi. Negli anni 60 sono stato militare negli Alpini a Pontebba, durante i campi invernali, abbiamo avuto molta paura dei lupi, io avevo sempre il colpo in canna del mio fucile mitragliatore Fall.



Ora sono troppi,e si avvicinano molto alla città, si è visto che hanno causato incidenti stradali a San Prospero a Sant'Ilario D'Enza ecc.) io sto con gli animali domestici e non con i lupi gli orsi cinghiali e nutrie. Qualche decennio fa, dei lupi in appennino non se ne parlava neppure, degli orsi invece qualcuno si trovava nel Parco nazionale d'Abruzzo e basta. Ora anche gli orsi si trovano stabilmente nelle nostre alpi e hanno anche attaccato persone (vedi lago di Andalo e nel trentino);

Credo che per tenere sotto controllo il proliferare, specialmente dei cinghiali, ma anche nutrie e ungulati debbano essere le Provincie che autorizzino i cacciatori a caacciarli (io non sono un cacciatore) e visto che cinghiali e ungulati sono anche buoni da mangiare, importiamo dall'est europeo tonnellate di carne, ci vorrebe un macello dedicato dove portarli.



Valentino Belicchi

Gattatico, 22 marzo