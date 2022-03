Due mesi per fare le analisi del sangue

Signor direttore,

oggi, 23 marzo prenoto col fascicolo sanitario elettronico le analisi del sangue. Dopo mi accorgo che la data prenotata è il 24 maggio, credendo di essermi sbagliato chiamo il Cup per chiedere di anticipare la data, mi dicono che devo rivolgermi al numero verde, lo chiamo (7 minuti di attesa), mi rispondono che non fanno questo servizio e devo rivolgermi al Cup o alle farmacie. Richiamo il Cup (altri 7 minuti di attesa), dicono che devo recarmi fisicamente sul posto. Ci vado, aspetto il giusto, mi reco allo sportello dove mi rispondono che i tempi medi per le analisi del sangue sono di circa 2 mesi. Le ultime fatte le avevo sempre avuto entro la settimana.

Poi dovevo anche prenotare un ecocardiogramma e la visita cardiologica. Per Ecg e visita cardiologica la prima data utile è a fine novembre, per l'eco non è possibile effettuare la prenotazione. Il governo dei migliori ha previsto che gli stanziamenti per la spesa sanitaria su Pil calerà nei prossimi anni fino ad arrivare ad una spesa nel 2024 inferiore a quella del 2019. Vogliono privatizzare tutto e togliere di fatto il servizio sanitario nazionale prima di farlo per legge.

Parma, 23 marzo