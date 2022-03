Quelle notti di paura in cui volava Pippo

Gentilissimo direttore, prendo spunto dal bell’articolo scritto con la solita maestria dal mitico giornalista Torelli per agganciarmi al testo di ‘«La nonna sulla canna della bici». Vorrei semplicemente ricordare che forse il più famoso e conosciuto bombardiere, ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, era ‘’Pippo’. Il bombardiere solitario e notturno che terrorizzava le notti in cerca di qualche luce/lumicino per poi bombardare e/o mitragliare con una precisione millimetrica il bersaglio dove era apparso un seppur flebile lumicino. Ricordo perfettamente quando mia madre, mio zio ed i nonni paterni mi raccontavano di questo aereo notturno che notte dopo notte, quasi sempre puntuale e preciso nel passare nello stesso orario e che molto lentamente sorvolava i paesi della nostra Bassa (il Mondo Piccolo di Guareschi). Col suo rombo incuteva una pressione emotiva e psicologica non comune in particolare nei bambini/e nei ragazzi/e ma anche agli adulti e tutti non capivano il perché di queste incursioni notturne. Mia madre mi raccontava che quando dall’alto Pippo scorgeva una seppur piccola luce si sentiva che cambiava direzione e che ritornava sul bersaglio che ovviamente nessuno sapeva dov’era e cos’era e quindi passavano lentamente minuti di pura paura con l’adrenalina a mille. Non molto lontano sentivano gli scoppi delle bombe, spesso incendiarie, che facevano molti danni incutendo sempre più terrore. Il rimedio che era preso dalle famiglie in quasi tutte le case e stalle era di oscurare sempre e comunque tutti i vetri di casa con una carta blu molto scura. Ho scritto questa lettera oltre che per ricordare un periodo che molti non conoscono essendo passati tanti anni ma anche e soprattutto col pensiero ai bambini/e ragazzi/e della martoriata Ucraina che incolpevolmente sono sottoposti insieme a tutta la popolazione a bombardamenti e ad atti giornalieri e notturni di guerra in particolare bombardamenti e cannoneggiamenti. Non posso non terminare questo mio modesto e semplice ricordo lanciando l’invito, a chi ne ha il potere, di terminare immediatamente questo inutile e grave conflitto risolvibile con la volontà di sedersi intorno ad un tavolo negoziale.

Giancarlo Fantoni

Parma, 22 marzo