Parchi, giochi scomparsi

Gentile direttore,

ormai è da un tempo che l'amministrazione comunale ha eliminato diversi giochi per bambini in molti parchi pubblici cittadini. Dove prima vi erano attrazioni attorno alle quali si udivano gli allegri schiamazzi dei più piccoli con magari poco distante qualche anziano che godeva di questa compagnia e genitori che socializzavano sono oggi rimasti dei buchi, delle collinette e tanto degrado.

I bambini non hanno attrazione nel giocare attorno ad una buca nel terreno, i genitori non socializzano più in quei luoghi e gli anziani non godono degli schiamazzi dei più piccoli. Tutto questo lascia posto al degrado relazionale che presto si tramuta in degrado visivo poiché questi luoghi vengono presi di mira da chi imbratta e devasta. I giochi sono stati sradicati senza che la cittadinanza ne conosca il motivo e senza la possibilità di sapere se e quando ne verranno installati di nuovi.

Questo succede, ad esempio, nel parco adiacente la scuola Micheli, nel parco di piazza Virginia Woolf e del parco prospiciente la chiesa del Beato Cardinal Ferrari. Sono comunque diversi i parchi che hanno subito questo scempio.



Antonino Pettina

Parma, 26 marzo