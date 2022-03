Dietro la stazione regna il degrado

Signor direttore,

ormai da più di venti anni, abitando in via Brennero, assisto con dispiacere al continuo degrado della zona retrostante la stazione ferroviaria. Le due aree interessate, prospicienti su via Alessandria, via Brennero, via Brenta e oggetto dell'originario progetto dell'architetto Bohigas per la riqualificazione della zona, sono state da tempo recintate, ma malgrado da alcuni anni esista un cartello per la bonifica delle stesse e vari sopralluoghi siano stati eseguiti , nulla è stato fatto. I palliativi messi in opera invece che migliorare la situazione l'hanno addirittura peggiorata.

Nei giorni scorsi si sono così tagliate alcune piccole piante poste ai confini dell'area ex Boschi. La situazione è tale che ora nelle due aree sono ancora più evidenti rifiuti di ogni genere, pietre, pezzi di legno e di ferro, bottiglie di vetro e di plastica, mattoni rotti, cemento, cassette, sterpaglie e montagnole di terra con arbusti. Per chiudere il cerchio su una piccola zona asfaltata è presente da alcuni anni un'automobile in buon stato, evidentemente abbandonata e mai reclamata. La prima cosa da fare con assoluta urgenza sarebbe una vera e sostanziale bonifica delle due aree interessate. Finora a nulla sono valsi gli appelli alla Stu Stazione, al Comune di Parma e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Parma presentati, oltre che dal sottoscritto, dal «Comitato sopravvivenza in zona stazione area nord» e dal «Manifesto per San Leonardo». E' tempo di elezioni amministrative. Ora o mai più. Solo la sostanziale bonifica attuale può valere come vera promessa e garanzia per un rilancio nel futuro di tutta la zona.



Giorgio Gotelli

Parma, 29 marzo