Investiamo sulle rinnovabili

Gentile direttore,

in conseguenza alle tristi vicende di questi giorni è tornato alla ribalta il tema dell'indirizzo nel medio/lungo periodo della politica energetica nazionale, una volta che avremo risolto l'attuale criticità contingente legata ai fatti di questi mesi.

Credo che sia fondamentale intendersi sui principi guida e pare evidente che questi debbano almeno: 1) rendere il paese più indipendente (sia come approvvigionamento delle fonti che come dominio delle tecnologie per sfruttarle), 2) utilizzare fonti rinnovabili e con basse/nulle emissioni per ridurre il carico sul pianeta, 3) evitare di porre problemi di sicurezza ed 4) essere sostenibili per le generazioni attuali e future. Il tutto naturalmente a costi ragionevoli.

In tale ottica è evidente che soluzioni basate su sole, vento ed acqua costituiscano la strada maestra poiché centrano tutti gli obiettivi, le tecnologie di sfruttamento sono già disponibili, sono sicure e con costi del combustibile, che l’Italia dispone in abbondanza, pressochè nulli. Rimangono da individuare soluzioni scalabili a costi accessibili per superare gli attuali limiti relativi alla discontinuità della produzione; mi riferisco a capacità di stoccaggio notte/giorno - focalizzandosi ad esempio su batterie, pompaggi e solare termodinamico - ed estate/inverno - adottando mix energetici più favorevoli (ad esempio sfruttando la forza mareomotrice ed eolico off-shore d’inverno) e sviluppando stoccaggi stagionali (ad esempio con lo sviluppo dell’idrogeno verde nel medio periodo). La transizione è già in corso ed è evidente che per completarla servirà ancora qualche lustro. Ma sta succedendo, è reale!



In questo contesto trovo bizzarro leggere ancora opinioni che paventano il ritorno al nucleare nel nostro paese (fissione). Nell’Italia che non possiede il combustibile, che ha un limitato dominio della tecnologia su scala industriale in quanto non utilizzata da decenni, che non ha ancora risolto il problema della sostenibilità delle scorie delle centrali dismesse dopo il 1986 (36 anni dopo!), che ha un’opinione pubblica fortemente contraria e che si troverebbe ad affrontare tempi e costi di realizzazione fuori scala per iniziare a produrre il primo Kwh (decenni e costi di realizzazione nell’ordine di miliardi di euro per Gw da installare, senza contare i costi di produzione, del combustibile, della gestione delle scorie e del decommissioning!).

Si potrebbe relegare il tutto alla sfera di pareri folkloristici, se non fosse che il solo effetto di tutto ciò è il rischio di dispersione del dibattito e degli sforzi politici, tecnologici ed industriali verso ciò che più servirebbe davvero; ovvero accelerare l'uso delle rinnovabili e la ricerca di soluzioni industriali per la gestione della variabilità della produzione rispetto alla richiesta.

Auspico che anche i media promuovano una maggior informazione dando lo spazio che meriterebbero ai virtuosi esempi esistenti sulle rinnovabili e faccio una proposta alla città ed al presidente Krause: visti gli obiettivi di carbon neutrality che Parma si è data per il 2030 perché non progettare il nuovo stadio con un’attenzione particolare all'autoproduzione da rinnovabili e all’autosufficienza energetica in modo simile a quanto fatto ad esempio per lo stadio di Amsterdam ma con soluzioni ancora più ambiziose? Sarebbe un’occasione d’oro per la città e per la diffusione di esempi virtuosi per la transizione energetica. Si può fare, qui, ora.

Roberto Iotti

Parma, 23 marzo