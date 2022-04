Stirone, un cumulo di rifiuti nella golena

Buongiorno direttore,

nei giorni scorsi approfittando del bel tempo ho effettuato alcune passeggiate sull’argine del torrente Stirone località Castellina-Chiusa Ferranda. Ho rilevato che sono stati fatti dei lavori sulla golena in località Chiusa Ferranda con ripristino della stessa. Peccato sia stato «dimenticato» un bel cumulo di rifiuti.

Evidenzio che il cumulo è presente già da almeno un paio di mesi e pertanto mi sembra molto chiara l’intenzione di lasciarli dove sono sperando che la prossima piena provveda ad «eliminarli». Ora sorge spontanea una domanda: nessuno degli addetti alle verifiche/collaudo dei lavori ha visto nulla?

Non so se la cosa sia di competenza della Bonifica parmense, del Magistrato per il Po o del Comune di Fidenza, mi permetto di evidenziarlo a varie controparti sperando di raggiungere quella corretta. Sono si sicuro che il sindaco di Fidenza dottor Massari che in questa fase è pure presidente della Provincia non sia molto contento dello scempio.

Considerando inoltre che moltissime persone utilizzano l’argine per passeggiate anche coi bambini gli stiamo mostrando un ottimo esempio di educazione e cura dell’ambiente.



Sergio Poletti

Soragna, 30 marzo