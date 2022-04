Lettera al premier sul caro metano

Signor direttore,

desidero ringraziare il presidente Draghi e il suo governo per tutti gli sforzi che «non» hanno fatto per calmierare il prezzo del metano per auto. Io e tutte quelle persone che negli anni scorsi abbiamo comprato un'auto a metano per spendere un po’ meno, ma anche per inquinare un po’ meno (la mia Eco-Up ha delle emissioni di Co2 bassissime, certificate a 82 g/km) ci siamo ritrovati il prezzo del metano triplicato in pochi mesi e mentre per gpl, benzina, e perfino gasolio il suo governo è intervenuto per abbassarne un po’ il prezzo, mentre nulla, neppure un pensiero, è stato fatto per abbassare quello che, tra i carburanti, è il meno inquinante ed ha subito gli aumenti più massicci. Certo lei mi dirà che avrei potuto approfittare dei suoi bonus per acquistare un auto elettrica, ma le sembra una cosa logica sostituire un auto dopo neppure 6 anni e dopo aver appena finito di pagare le rate della prima? Mah ! Comunque grazie di tutto, credo anche a nome degli altri metanisti come me.

Daniele Salmelli

Traversetolo, 31 marzo