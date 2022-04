In difesa dei ciclisti

Egregio direttore,

comincia il caldo e aumentano pedoni e ciclisti, ciclisti che a volte vanno su strada anziché su piste ciclabili. Nella sua rubrica si è più volte rimproverato giustamente questo comportamento, ma, detto ciò, va fatta una difesa della categoria.

Il motivo n. 1 di questa trasgressione è la fretta, poiché il ciclista deve condividere la pista ciclabile con categorie più deboli ossia pedoni distratti, pedoni con cane e pedoni con quella protesi sulla mano detta cellulare o semplicemente colle cuffie.

Ma soprattutto deve rispettare, spesso fermandosi, anziani con deambulatore o persone col passeggino.

Ci sono poi piste ciclabili cortissime che richiedono l'attraversamento della strada e quindi 5 minuti in più per fare 200 metri.

Personalmente, poi, ho piccoli dolori fisici se sono costretto a fermarmi sulle ciclabili, ma non tali da chiedere un'esenzione!

Come si tollera il comportamento degli automobilisti che non mettono mai la freccia nelle rotonde o che suonano compulsivamente il clacson (comportamento, a mio modesto avviso, più grave dei ciclisti che vanno in strada ),si cerchi anche la comprensione per quei ciclisti che vanno in strada perché hanno fretta e la cui velocità è spesso pari a quella di un motorino.

Faccio infine notare che nei giorni di pioggia le ciclabili si trasformano spesso in torrenti o laghetti.

Non rubo altro spazio, se non per ribadire l'obbligo delle piste ciclabili, specie se la strada è già stretta di suo e affermare che gli automobilisti che insultano i ciclisti sulla strada andrebbero anch'essi multati.

Giovanni Scarazzini

Parma, 31 marzo