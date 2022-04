Ospedale di Borgotaro: personale bravissimo

Gentile direttore,

vorrei per il vostro tramite fare un pubblico plauso e personalmente ringraziare il personale dell'Ospedale di Borgo Val di Taro per la professionalità e l'estrema e non consueta gentilezza che hanno dedicato a mio padre durante il suo intervento programmato nei giorni scorsi.

E' bello constatare che, tra le varie e sempre più presenti storie di malasanità pubblica d'oggigiorno e della sempre più maleducazione e superficialità del personale, vi siano ancora professionisti, che nonostante la fatica ed i mille problemi che la professione comporta, abbiano cuore ed umanità per i loro pazienti.

Carmelo Iannello

Soragna, 4 aprile