Se le quattro frecce non sono un'emergenza

Egregio direttore,

sabato mattina, uscendo con la macchina dal cortile, ho dovuto fare i conti con la solita auto che il solito furbo (o la solita furba) ha lasciato parcheggiata davanti al cancello con i quattro lampeggianti accesi. Lo fanno per essere più vicini al negozio di fianco al palazzo in cui abito. Arrivano, fermano il motore, premono il pulsante delle quattro frecce, scendono dalla macchina, la guardano rassicurati e se ne vanno soddisfatti.

Fatemi capire bene: se si mettono le quattro frecce l’auto non intralcia più? Se uno deve uscire la macchina svanisce come per incanto? Io ho dato l’esame per la patente molto tempo fa, per cui mi viene un dubbio: adesso a scuola guida insegnano che se si accendono i lampeggianti si può fare quel che si vuole?

Le chiamano «luci d’emergenza». Ma posteggiare davanti a un cancello non è un’emergenza (parola di cui, oltretutto, in questo Paese si tende ad abusare). È qualcos’altro. Che è meglio io non dica.

Parma, 3 aprile