Iren e i rifiuti a Baganzola

Egregio direttore,

il giorno 18 marzo ho telefonato ad Iren segnalando che presso il ponticello di strada Molino di Baganzola erano stati abbandonati dei sacchi di immondizia varia. 5/6 sacchi, pertanto un bel mucchietto di immondizia.

Dopo il 18 marzo ho chiamato a distanza adeguata di giorni per chiedere e sollecitare… ma l’unica risposta è «c’è la pratica ed è stato segnalato, vuole il numero di pratica?»

Con questa risposta non so né come né quando né se verranno mai a raccogliere i rifiuti abbandonati. Il 28 marzo ho inviato a Iren Ambiente una mail allegando anche le foto, bene… il risponditore automatico mi ha informato che potrebbero mettersi in contatto con me.



Parma, 4 aprile