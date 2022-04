Galleria chiusa alla Villetta

Egregio direttore,

prendo spunto dalla lettera alla Gazzetta di domenica 3 aprile di Francesco Caravita segnalante la chiusura della Galleria Sud – Est nella zona storica del cimitero della Villetta, nella quale sono ospitati anche tre miei defunti.

Sono molto anziana, di conseguenza non mi reco spesso al cimitero, ma nella ricorrenza del 2 novembre, non manco mai di portare un fiore ai miei cari, come ho fatto anche lo scorso anno; inutilmente, in quanto ho trovato l’ingresso alla galleria sbarrato per lavori in corso.

Mi ha stupito molto che le opere non fossero state ultimate in tempo per consentire alle tante persone che provengono anche da lontano una visita ai loro cari.

Avevo sperato in una possibilità per le feste natalizie ma inutilmente in quanto, come comunicatomi da Ade, la galleria era ancora chiusa e, come apprendo dal signor Caravita, tale è tuttora. Spero di essere ancora in vita e di trovare la galleria aperta per la prossima ricorrenza dei defunti a novembre, sperando che il tempo per i lavori sia sufficiente.