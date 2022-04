Le performance dei nuovi barbari

Egregio direttore,

«Un atto criminale e di enorme violenza morale»: lo ha detto chi, dotato di una coscienza virtuosa, non ha represso il proprio sdegno a fronte dell’ultima vigliacca aggressione subita dal nostro patrimonio storico e religioso.

Troppo spesso miracolati dall’indulgente incedere dei media come esito del disagio giovanile, questi sottoprodotti mentali vengono definiti vittime sacrificali del nostro tempo, effetto collaterale di una società in assetto di indifferenza e a rischio di dipendenza patologica. Rimane la tristezza di constatare che Parma è sempre più corrosa da polpette avvelenate, pari al calcare che incrosta il fluire degli anni. Sarebbe tempo di limare le unghie agli arroganti, ma ogni altra cosa volessi commentare a riguardo, la recupero nell’editoriale di Pino Agnetti dell'8 aprile.

Una lezione di squisita analisi obiettiva che seziona chirurgicamente le vergognose performance di questi nuovi barbari figli della trasgressione e stanchi parassiti della loro infelice sussistenza. Null’altro da aggiungere.

Daniele Cappelli

Parma, 8 aprile