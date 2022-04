L'omertà dei genitori

Cortese direttore,

ha avuto un risalto nazionale la vicenda dell'insegnante della provincia di Parma condannata per aver redarguito degli alunni dopo un deprecabile episodio di vandalismo avvenuto a scuola. Alcuni di loro, infatti, avevano imbrattato di feci le pareti dei bagni. Non entro nel merito del come si siano svolti i fatti e nemmeno del perché nessuno tra i genitori, compresi quelli tanto solerti nel difendere i propri discendenti, abbia fatto confessare i figli responsabili dell'imbrattamento. Anche se non è un aspetto di secondaria importanza e di cui trascurarne l'ignoranza. Resto però convinto che questa vicenda sia la conferma del fallimento della nostra società. Nel giudizio, nell'educazione ma soprattutto nella sconfortante diffusione di una certa genitorialità .

Noceto, 9 aprile