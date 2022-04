Red Ronnie, gli Ufo, i droni e i fake

Gentile Direttore,

secondo Red Ronnie, nei cieli dell’Ucraina sarebbero costantemente in volo degli Ufo, che affiancano i caccia-bombardieri russi.

Però, il filmato con un Ufo che affianca un caccia-bombardiere, postato da Red Ronnie, è un video fake realizzato nel 2013.

Per Ronnie, comunque, esisterebbero molti video che mostrano un’attività Ufo intensa nei cieli dell’Ucraina, con astronavi accanto a bombardieri, quasi a intimare loro di non sganciare bombe nucleari.

Bisogna però precisare che sia l’esercito ucraino che quello russo dispongono di armamenti tecnologicamente evoluti, che per la prima volta vengono messi in campo in forma massiccia. Entrambi gli eserciti utilizzano droni in battaglia, e alcuni membri dell’ufologia mondiale li scambiano per Ufo, pilotati da equipaggi di ET.

In gennaio, continua Red Ronnie, aveva mostrato un’enorme croce di fuoco nel cielo della Siberia e adesso ne è apparsa una in Ucraina, a Cherson. Ma quella più stupefacente è bianca, nel cielo dietro le cupole dorate del monastero di San Michele, il protettore di Kiev. Addirittura, ci sono militari che sostengono che sia stato un Ufo a distruggere un convoglio russo.

Ronnie conosce poi politici terrestri che hanno avuto colloqui con dirigenti di altri pianeti, inquieti per la strada che l’Ue e la Nato stanno intraprendendo in Ucraina. Pure loro filoputiniani? Forse da Marte, il pianeta rosso?

Fidenza, 10 aprile