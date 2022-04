Gentile direttore,

mi rivolgo a lei sperando di riuscire ad ottenere la risoluzione di un problema segnalato in Comune a più riprese nel corso dell’ultimo mese. Nell’area cani di via Sidoli i due cancelli di accesso sono entrambi disassati e con le serrature rotte. La fontana dell’acqua non è più stata riaperta a partire dall’autunno scorso. Ho telefonato all’assessorato per il Benessere animale, ho inviato una comunicazione tramite l’app Comunichiamo, ho mandato una Pec in Comune e alla sezione Ambiente, manutenzione verde e parchi pubblici, come indicato dall’assessorato, ho lasciato un messaggio registrato al numero verde corrispondente, ma a tutt’oggi non ho avuto nessuna risposta e soprattutto nessun intervento è stato fatto. Ho anche segnalato questi problemi ai tecnici che tre settimane fa circa hanno aggiustato (con un ritardo di due anni) il cancello di accesso e la recinzione dell’area cani di via Oradour. Come si può bene capire non è possibile utilizzare l’area cani di via Sidoli dovendo controllare in continuo gli accessi e con la necessità di portare sempre con sé bottiglie d’acqua per dissetare i cani che hanno la necessità di correre e di giocare. Spero che qualcuno possa intervenire. La ringrazio per l’attenzione.



Parma, 11 aprile