Stazione poco sicura

Gentile direttore,

apprendo con grande rammarico dal suo giornale dell’ennesima rapina compiuta in stazione ai danni del bar presente nella struttura. Da cittadina residente nel quartiere, posso confermare come la situazione di insicurezza all’interno dello scalo ferroviario cittadino abbia ormai raggiunto livelli insostenibili per i commercianti che ci lavorano e per i tanti lavoratori e turisti che usufruiscono della stazione.

Quasi ogni giovedì mattina mi reco a Reggio Emilia per assistere i miei genitori anziani, trascorrendo con loro la giornata e facendo poi ritorno a Parma verso sera. Ho quindi potuto assistere in prima persona al forte disagio causato dalle baby gang, che con violenza e maleducazione aggrediscono commercianti, tassisti e passanti, spesso vittime di vere e proprie violenze fisiche. Inoltre non è la prima volta che accadono rapine e furti da parte di malintenzionati e delinquenti, anche durante le ore centrali della mattinata e del pomeriggio.

Per denunciare questa situazione ormai divenuta insopportabile, ho scritto personalmente diverse mail al sindaco, ma purtroppo non sono mai stata ricontattata né tantomeno convocata per un confronto. Così mi sono rivolta all’associazione “Via Verdi e dintorni”, di cui non faccio parte ma con cui ho potuto avere un confronto continuo durante gli ultimi mesi, soprattutto con la presidente avvocato Chiara Laezza.

Grazie al loro lavoro sono stati emessi diversi comunicati per denunciare lo stato di insicurezza della stazione, ma – nonostante anche il vostro giornale ne abbia pubblicati diversi – le condizioni della stazione sono sempre le stesse che ho descritto. Questo mi fa riflettere sulla mancanza di attenzione e ascolto che la giunta uscente mostra con questa sua indifferenza.

In vista delle elezioni che ci vedranno tutti coinvolti a giugno, spero di riuscire ad individuare un candidato che sappia riportare ordine e civiltà in stazione quanto prima. Ricordo con piacere gli anni dell’amministrazione Vignali, in cui i militari dell’esercito tenevano la situazione sotto controllo e le famiglie e i cittadini che prendevano il trano potevano farlo all’interno di un contesto di sicurezza che a distanza di 10 anni abbiamo completamente smarrito.

Parma, 12 aprile