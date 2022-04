La necessità delle dighe

Egregio direttore,

in questi giorni ho letto sulle pagine della Gazzetta la notizia della stesura di un progetto riguardante l’avvio dei lavori ed il relativo finanziamento della diga di Vetto nel reggiano. Finalmente dopo lunghi anni di oblio e di silenzio si torna a parlare di questo importante progetto idrico che va a vantaggio del sistema agricolo e per far fronte ai prolungati periodi di siccità.

Il progetto, se fosse realizzato in tempi brevi, potrebbe essere una risposta positiva ad una seria transizione ecologica ed ambientale.

Analoga attenzione si dovrebbe riservare alla progettazione nel parmense del sistema idrico della Val Baganza.

Già nel mandato amministrativo del 1998-2002 in consiglio comunale di Parma avevo posto il problema della diga di Vetto, insieme ai colleghi di Civiltà Parmigiana, con diversi ordini del giorno.

Tali sollecitazioni sono sempre cadute nel vuoto e mai considerate dalla Regione.

Aldo Usberti