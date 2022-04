Nuova rotonda tra via Mantova e via Parigi: dieci anni di ritardo

Egregio direttore,

ho 58 anni, sono parmigiano dalla nascita, cresciuto nel quartiere Molinetto ma da 20 anni abito nel San Lazzaro con mia moglie e mia figlia. Scelsi quest'area della città per la vicinanza con la via Emilia, dato che ho sempre viaggiato molto tra Parma e Reggio per lavoro (sono dipendente di un'azienda di caffè del reggiano).

Da sempre mi sposto molto in macchina anche all'interno della nostra città e sono rimasto davvero stupito quando ho letto sul suo giornale i toni trionfali con cui viene annunciata la realizzazione della nuova rotonda tra via Mantova e via Parigi (tra l'altro neanche per l'anno in corso, ma per il 2023).

Ricordo benissimo quando Pietro Vignali ci disse che sarebbe stata realizzata, presentandoci un progetto innovativo per agevolare il nostro quartiere. Da allora sono passati 10 anni, quel progetto andava semplicemente messo in pratica e realizzato, ma solo ora la giunta Pizzarotti presenta questa «variante urbanistica» (cito testualmente) che farà perdere altro tempo a noi residenti nel San Lazzaro.

È necessario attendere così tanto tempo per vedere ascoltate le proprie richieste? Oppure questo è solo un sintomo del menefreghismo dell'amministrazione uscente verso le aree più periferiche della nostra città? E come mai lo stesso Vignali riuscì a realizzare decine di rotonde in tutta Parma, eliminando molti semafori e consentendo uno smaltimento del traffico senza precedenti, mentre gli attuali assessori lavorano (quando lo fanno) con tempi biblici?

Le lascio queste domande su cui tutti noi potremo e dovremo riflettere durante la campagna elettorale.