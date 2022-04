I bocconi avvelenati nell’area cani

Gentile direttore,

mi scuso in anticipo con Lei e con i suoi lettori se in un periodo così drammatico come il nostro mi permetto di scrivere una lettera su un fenomeno che di nuovo si è ripetuto nel mio quartiere e che per molti sarà ritenuto inappropriato, il ritrovamento ,cioè, di bocconi avvelenati allo scopo evidentemente di uccidere i nostri cani. La mia lettera nasce da una domanda che rivolgo a Lei e ai lettori: perchè buttare dei bocconi avvelenati all'interno di un'area riservata ai cani? ( Un'area , tra l'altro, ristrutturata, dopo mille richieste al Comune, solo una decina di giorni fa ..ma si sa, siamo in campagna elettorale...) Questa area si trova in via Argonne, tra la scuola elementare Corazza ed un piccolo giardino in questo periodo molto frequentato dai bambini della scuola e del quartiere. E' vero che purtroppo i proprietari dei cani non sono sempre educati e rispettosi: io stessa mi arrabbio molto quando vedo cani lasciati liberi o deiezioni non raccolte, perchè tutto ciò dimostra da parte dei proprietari assoluta mancanza di rispetto e di senso civico nei confronti della comunità ! Non per questo, però, me la prendo con i cani, ma con i loro proprietari (annotazione di servizio: in certe vie del mio quartiere ormai sono quasi del tutto scomparsi i cestini della spazzatura, utili per gettare le deiezioni dei nostri cani. Anzi, no, è rimasto quello davanti a casa di un assessore della giunta Pizzarotti, che ha un cane, chiaramente... anche questa cosa dei cestini è stata più volte segnalata in Comune che probabilmente vuole che le feci vengano portate in casa, perchè ormai siamo tutti green!!)

Ma torniamo ai bocconi e mi scusi la provocazione: è come se io in questo piccolo parco cercassi di avvelenare i bambini per il loro comportamento molto maleducato sia in gesti che in parole! Non è colpa loro se sono così, ma delle madri, dei padri e, ahimè, anche dei nonni che ormai si dimostrano ogni giorno di più incapaci di svolgere il loro ruolo di educatori e purtroppo lo vediamo quotidianamente nelle varie zone verdi del quartiere... C'è una soluzione? Rispetto e senso civico da parte di tutti: dei proprietari dei cani, che devo rendersi conto che non tutti amano gli animali e che un cane può essere imprevedibile per cui va legato; da parte dei genitori, che devono insegnare ai figli a rispettare la natura e le attrezzature, a chiedere scusa ( e a non defecare nell'area dei cani!!). E da parte anche di chi ha la geniale idea di mettere i bocconi avvelenati : se hanno qualcosa da dire, lo dicano in faccia con coraggio e non in modo così vile!

La mia sarà solo un'utopia ma voglio continuare a crederci per non dover pormi di nuovo certe domande fuori luogo in un contesto drammatico come il nostro..

Samantha Pelagatti