Gentile direttore,

da oltre 30 anni risiedo a Parma, dove mi trasferii da Napoli per lavorare in un'azienda di pavimentazione. In Campania però ho ancora i miei genitori, che torno a trovare in occasione delle festività. Così mercoledì scorso mi sono recato in stazione per prendere il treno e scendere a trascorrere la Pasqua. Con grande stupore, ho trovato una situazione di cui avevo letto sul suo giornale ma che mai avrei pensato di vivere in prima persona. L'ascensore non funziona e nemmeno le scale mobili sono agibili perché transennate da una barriera arancione che indica i lavori in corso, nonostante non ci fosse alcun operaio presente sul posto. L'unico modo per accedere al primo piano e di conseguenza ai binari è quello di salire le scale a piedi, operazione non banale per chi come me soffre di un'invalidità alla schiena. Penso però anche ai tanti anziani in carrozzina e non autosufficienti: come possono queste persone beneficiare dello scalo ferroviario cittadino se il Comune non lo rende agibile nemmeno in occasione delle festività, quando molte persone come me viaggiano per raggiungere altre destinazioni?

Chiedo riscontro anche a lei, ma non mi pare che questi gravi disservizi in stazione ci siano da sempre: dobbiamo dare la colpa al sindaco, alla giunta e al loro scarso interesse per i cittadini che viaggiano?

Con Pietro Vignali la situazione non era questa, l'ascensore e le scale mobili funzionavano perfettamente e io prendevo il treno per Napoli senza alcuna difficoltà.

Speriamo che la situazione torni presto alla normalità, ma temo che bisognerà attendere la fine della campagna elettorale per vedere cambiamenti concreti. E potrebbe non bastare.