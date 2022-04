Quando Caino si traveste da Abele

Egregio direttore,

nel 760 a.C. il profeta Isaia annunciava che «gli uomini forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci, un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo».

Volendo attualizzare il messaggio del profeta potremmo dire che in Ucraina, granaio d' Europa, i carri armati dovrebbero essere fusi per fare aratri e mietitrebbie. Non si è concretizzata nemmeno la proposta di un pensatore illuminista quale era Kant quando nel trattato «Per la pace perpetua» proponeva l'abolizione di tutti gli eserciti, sarebbero finite tutte le guerre.

Oggi proviamo vergogna ad usare la parola guerra, la chiamiamo «operazione speciale» la sostanza non cambia. Il patriarca della chiesa cristiana ortodossa Russa ha definito l'attuale guerra in Ucraina una «azione moralizzatrice», quasi fosse una crociata. La verità è che l'uomo è un impasto di Caino e Abele. Il problema di questa guerra, ma forse di tutte le guerre è che l'aggressore, spesso per mascherare problemi interni inverte i ruoli, Caino si traveste da Abele.

Questa guerra ci invita anche a guardare dentro alla nostra coscienza per scoprire che ci si educa alla pace anche nella quotidianità : nella famiglia , nel condominio, nel quartiere. Se non sappiamo gestire la nostra emotività troveremo sempre qualche Caino o qualche capro espiatorio, magari con qualche ricchezza nel sottosuolo, sul quale scaricare le nostre debolezze e frustrazioni.

Il dramma che ha vissuto Caino ed Abele non sarebbe avvenuto se avessero percepito Dio come Padre e non padrone, l'invidia nasconde una visione errata del Padre. In Dio non esistono figli prediletti, essendo sue creature tutti gli uomini sono amati allo stesso modo. Solo belle parole? No , con la guerra anche i «vincitori» portano la croce, compreso i padri e le madri dei militari russi che hanno i loro figli che muoiono in Ucraina.



Fontevivo, 19 aprile