Gli angeli del fango

Signor direttore,

capita anche a te di pensare che al di là del mare vive una città dove gli uomini sanno già volare recita una delle più belle canzoni di Antonello Venditti. Ma non c’è bisogno di attraversare il mare per veder volare gli uomini. Noi li abbiamo visti nell’ottobre del 2014, quando il torrente Baganza uscì dagli argini e coprì di fango i cortili, le cantine, i garage, i primi piani di quasi tutte le case del quartiere Montanara e di buona parte della nostra città. Eravamo nel cortile di una casa di via Po, con il mento appoggiato al manico del badile. Non sapevamo da che parte cominciare, quando una decina di ragazzi ci chiese se avevamo bisogno d’aiuto. Lavorarono tutto il pomeriggio senza fermarsi mai. Tornarono il giorno dopo. E il giorno dopo ancora. Ricordo bene il volto di una ragazzina imbrattato di fango fino ai capelli. Di lei si vedevano soltanto due grandi occhi verdi sorridenti.



Il terzo giorno, quando se ne andarono, prima di uscire dal cancelletto, si voltarono, dissero grazie e se ne andarono senza fare rumore, come gli angeli quando volano via. I ragazzi che entrarono nei nostri cortili pieni di fango erano gli angeli della speranza, i bravi ragazzi della nostra città. Noi li abbiamo visti volare.

Sarebbe bello che l’amministrazione comunale intitolasse la piazzetta di via Po, quella di fronte alla Casa di cura Piccole Figlie a questi angeli della speranza che ci hanno dato la forza di ricominciare. Per non dimenticarli.

Giancarlo Cantino

Parma, 22 aprile