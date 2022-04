I piccoli parchi di San Leonardo

Gentile direttore,

si parla tanto dei grandi parchi della città, anche per San Leonardo si sentono solo i nomi «parco nord, vecchi mulini, vetrai», ma basterebbe passare di pomeriggio da via Milano, piazzale Salsi o via Micheli per capire quanta importanza abbiano per le famiglie del quartiere questi «piccoli» spazi.



Sono proprio questi ignorati piccoli giardini che raccolgono anziani, giovani e e bambini ogni giorno, ma che soffocano nella sporcizia e nel degrado, con pochi giochi semidistrutti (alcuni tolti e e mai sostituiti), poche panchine disastrate e nessuna manutenzione. Spesso di notte sono completamente al buio, come piazzale Salsi, perché i lampioni sono esattamente al centro della chioma degli alberi, facendone luoghi poco sicuri.

Sono convinta che, senza grandi proclami o spese straordinarie, si potrebbero riportare ad una dignitosa utilità. Basterebbe ritrovare la famosa ma irraggiungibile manutenzione...



Enrica Amoretti

Parma, 22 aprile