Come un angelo vicino a mio marito

Signor direttore,

scrivo due righe alla redazione del nostro giornale cittadino per provare a ritrovare una persona stupenda che si è non solo fermata a confortare, ma fisicamente a cercare di liberare dall’abitacolo dell'auto mio marito intrappolato all’interno.

Era martedì dopo Pasqua 19 aprile alle 10.30 circa, nella seconda rotonda dopo Langhirano. Io a casa ricevo la telefonata concitata di mio marito che si trovava a testa in giù intrappolato all'interno dell’auto tamponata e cappottata a bordo rotonda.. la totale disperazione del momento era lenita solo dalla voce gentile e tranquillizzante di questo signore che sentivo in lontananza. Vorrei tanto ringraziarlo di cuore.

Né il periodo covid né la tensione della guerra vinceranno sul Bene: chi è buono non è modificabile. Spero e ringrazio.

Rosaria Borelli

Parma, 24 aprile