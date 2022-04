Bella la mostra sui «Capannoni»

Egregio direttore,

sono appena rientrato a casa dopo aver visitato accuratamente la mostra «I Capannoni a Parma» e subito ho ritenuto giusto mettermi al computer per esprimere la mia opinione.

Devo prima di tutto congratularmi pubblicamente con gli organizzatori della mostra perché sono riusciti a rendere vivo uno spaccato della nostra storia di Parma. La mostra è infatti tutto un susseguirsi di pannelli che rievocano i vari passaggi con aggiunta di una accurata documentazione fotografica ed anche oggettistica della vita di certe persone in quel periodo.

Purtroppo però è una mostra, per cui è destinata allo smantellamento ed in questo non sono d'accordo per cui invito vivamente gli organizzatori a farsi vivi presso gli enti preposti comune o associazioni varie affinché venga individuata una struttura in cui la mostra possa essere montata perennemente.

Chiedo questo perché si tratta di uno spaccato della vita della nostra città molto importante che deve rimanere perennemente vivo nel ricordo di tutti ed anche per ricordare ai giovani il nostro passato.

Questi sono passaggi della vita di una città che devono rimanere legati fra di loro e non dislocati presso altri musei.

La bellezza di questa mostra sta proprio nell'avere evidenziati le decisioni di quei tempi con documentazioni catastali, piani regolatori, cartine prima e dopo che però fanno risaltare i vari passaggi.

Vorrei se possibile incontrare gli organizzatori anche per evidenziare un ulteriore passaggio nel periodo bellico che non avete citato, ma che ricadeva in quella stessa logica.



Quando per mancanza di fondi non si poterono piazzare le varie famiglie o per cause belliche la povertà imperversava vennero individuate almeno tre strutture in cui sono state ospitate famiglie e che pure vennero denominati «Capannoni».

A metà di borgo del Naviglio dove poi alloggiarono le Maestre Luigine vennero ospitati i capannoni ed «Borogh dal Navili»; dove oggi esiste il piazzale Salvo D'Aquisto vi era un palazzone appoggiato alla chiesetta sconsacrata dove oggi è la «casa del suono» che poi è stato abbattuto dopo la guerra, dove abitavano i Capannoni ed «Borogh Ret» ed infine in piazzale Fiume angolo strada Farnese nel palazzone, che poi è stato ristrutturato per farne la casa degli anziani, vi abitavano i capannoni credo «I piedi Neri».

Ancora complimenti agli organizzatori.



Gian Carlo Campioli

Parma, 25 aprile