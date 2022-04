Area ricreativa nel greto del torrente

Gentile direttore,

Il sindaco uscente, Federico Pizzarotti, ha ribadito in più occasioni che il suo più grande rammarico è di non aver realizzato le sue idee sulla trasformazione del greto del torrente in un’area ricreativa.

Sembra stranamente dimenticarsi che contro quel progetto si alzarono voci da parte del mondo della cultura, dell’Università, della scuola, delle associazioni ambientaliste, di cittadini contrari a quel progetto che avrebbe compromesso il valore naturalistico dell’area.



Non una sola parola per riconoscere che, forse, quell'idea meritava di essere rimessa in discussione e magari archiviata. Nulla di nulla, tutto svanito. Nell'intervista a lei rilasciata, sostiene infatti di non aver avuto il tempo, né le risorse per realizzare il progetto.

Bisognerà dunque ricominciare daccapo? Vedremo. Sui meriti e demeriti dell’amministrazione Pizzarotti ciascuno si sarà fatto una propria idea. Mi limito semplicemente a sottolineare che la reiterata tendenza a derubricare a rumore di fondo le opinioni e le osservazioni altrui, quando contrarie alle proprie, dà una precisa misura del suo stile.



Mauro Orlandini

Parma, 27 aprile