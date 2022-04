La piscina di via Zarotto

Genile direttore,

mi permetto di scrivere la presente lettera per esprimere tutta la mia preoccupazione come Delegato Provinciale della Federazione italiana nuoto per la situazione nella piscina «Ulisse Ferrari», detta in gergo «di via Zarotto». Nell’impianto hanno imparato a nuotare tantissimi parmigiani, ed, inoltre tanti ragazzi nati negli anni 70, come il sottoscritto, vedevano l’impianto come un bellissimo punto di riferimento. Nuotare in Zarotto per me, quando ero adolescente, era un luogo di ritrovo con i miei amici, atleti delle società Parma Nuoto e Cayman che diedero luogo nel 1991 al Nuoto Club 91 Parma. Tanti bambini hanno imparato a nuotare nelle tre vasche della struttura, alcuni sono diventati atleti e atlete di valore sia nazionale che internazionale, altri sono diventati validissimi tecnici ed altri hanno con le generazioni che avanzavano portato i loro figli a nuotare lì. Il Nuoto Club rappresenta un’eccellenza storica del nuoto parmense, Villa Bonelli ha creato un grande movimento master, la Coop ha fondato la pallanuoto, gli enti di promozione sportiva hanno sviluppato tant’è attività anche per le fasce più deboli. Non dimentichiamo che il Cus ha sviluppato il triathlon partendo dalla piscina Ferrari.

L’impianto sicuramente ha problemi di obsolescenza, necessità di riqualificazioni, ma la chiusura così repentina sta mettendo in difficoltà tutte questi sodalizi che si erano insediati territorialmente: urge trovare una sistemazione concreta. Da sottolineare il comportamento dignitoso delle società che cercano di trovare delle soluzioni, nonostante gli anni difficili del Covid. Al di fuori del ruolo, spiace umanamente una situazione di questo tipo, mi auguro che la futura amministrazione sappia trovare soluzioni concrete. Non facciamo morire le società che operano in Zarotto, è perdere un pezzo di una Parma sportiva.



Fabio Bussetti

Delegazione provinciale

Fin Parma

Parma, 29 aprile