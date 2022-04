L’ex casa Anzolla di Sorbolo

Caro direttore,

sono un cittadino residente a Sorbolo da 23 anni e rimango abbastanza esterrefatto della querelle legata alla trasformazione della suddetta ex-casa Anzolla in casa della Comunità, futuro presidio sociosanitario territoriale, estremamente necessario sul territorio anche alla luce dell’emergenza pandemica.

Trovo risibile che l’ex casa Anzolla venga considerata da alcuni l’unica testimonianza dei valori della civiltà contadina, quando già ora abbiamo un bellissimo Centro civico, anch’esso ex casa colonica ristrutturata dall’architetto Guido Leoni nel periodo 1985-1988, e per di più un museo etnografico delle Contadinerie nella frazione di Coenzo.

Il sito individuato per la nuova Casa della comunità rappresenterebbe dal punto di vista urbanistico un presidio sociosanitario integrato con le contigue Croce rossa e Avis. Una decisione approvata anche col voto dell’opposizione in Consiglio comunale, recepite le loro osservazioni e «considerata e verificata la regolarità tecnica dell’azione amministrativa» (delibera 3 del 10 febbraio).

Ritengo che i membri della pagina Facebook «Salviamo Casa Anzolla», guidati dal comandante Franco Picelli (non Guido!), non rappresentino i partigiani del terzo millennio e neanche gli unici testimoni della Storia. Mi sembra che la democrazia rappresentativa, espressa dal consiglio comunale in carica, non possa essere disconosciuta.

Quindi, se i soggetti promulgatori di questa iniziativa puramente politica vogliono tornare a far parte della «stanza dei bottoni» di via del Donatore, hanno due anni di tempo per prepararsi alle prossime elezioni amministrative, senza per forza dover bloccare ora più di 1.700.000 euro di fondi pubblici dal Pnrr che mai più potranno arrivare, adducendo ad argomentazioni unicamente nostalgiche. Basta guardare con i propri occhi: la ex casa Anzolla non è né la Corte delle piacentine di Roncole Verdi o la Corte di san Giorgio a Lentigione.



Sorbolo, 21 aprile