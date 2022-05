Predatori necessari

Gentile direttore,

mi consenta di replicare a quanto asserito dal signor Tomaso Agnetti nella lettera «Il cane sbranato dai lupi», semplicemente asserendo che quando si parla di questi predatori è necessario comprendere ed accettare il significato della parola «ecologia», cioè quel delicatissimo rapporto tra organismi viventi e l’ambiente naturale in cui vivono che permette l’esistenza stessa del pianeta su cui viviamo.

Dobbiamo sforzarci di capire, quando si parla di lupi, quanto sia importate e fondamentale, per salvaguardare il corretto funzionamento dell’ecosistema, accettare che vi siano i predatori dato che, senza di loro, verrebbe a mancare quell’equilibrio che rappresenta la ricchezza di una Natura che non dobbiamo continuare a bistrattare perché garanzia della nostra stessa sopravvivenza.



E faccio perciò molta fatica a cercare di comprendere e ad accettare coloro che asseriscono che vi sono troppe aggressioni e che occorre contenere la presenza dei lupi, magari abbattendone un certo numero. Così come destano stupore le parole di coloro che affermano che esiste un reale pericolo anche per l’uomo quando è assodato che i lupi, come tutti gli animali selvatici presenti sui nostri territori, non aggrediscono mai gli esseri umani, neppure se sono in branco e affamati. E infatti nella storia di questi animali di aggressioni non ne sono mai accadute perché, se così fosse, dovremmo allora armare di fucile gli stradini e i boscaioli.



Ma la colpa maggiore dei diffamatori dei lupi sta nel tacere il ruolo che questi hanno nel contenimento degli ungulati, troppo diffusi ovunque, perché non solo ne limitano il numero ma li costringono a continui spostamenti evitando così ingenti danni alle colture. E vorrei infine ricordare a coloro che si preoccupano dell’eccessiva presenza del lupo, che la sua densità territoriale non può aumentare più di tanto perché il suo numero non è mai eccessivo dato che è efficacemente regolato dalla consistenza delle prede e dalla presenza di conspecifici.

E se proprio non si vuol credere all’importanza dell’equilibrio dell’ecosistema, consiglio di andare a vedere quello che è successo a Yellowston dove la reintroduzione dei lupi che, ahimè, erano stati decimati, ha ridato vita e speranza al grande Parco Nazionale degli Stati Uniti, riequilibrando il rapporto tra gli animali e facendo rigenerare sia la flora che la fauna che l’assenza dei grandi predatori aveva ridotto pericolosamente ai minimi termini.

Giorgio Mezzatesta

Parma, 4 maggio