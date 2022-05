Ma l'emergenza non è finita

Gentile direttore, una breve riflessione sul Covid per ricordare che non bisogna abbassare la guardia. Purtroppo i contagi continuano, ma la voglia di tornare a una vita normale ci fa accelerare nell'allentamento delle misure. Fondamentale, invece, continuare ad usare le mascherine negli ambienti chiusi: non solo a tutela della nostra salute, ma anche di quella delle persone fragili.

Gina Zerbini

Parma, 5 maggio