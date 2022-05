Quelle fontane fuori uso

Egregio Direttore,

spero che questa lettera arrivi sulla scrivania della persona interessata.

Nella giornata del 1 Maggio, come molti miei concittadini mi trovavo in giro per la città in occasione delle celebrazioni della festività dei lavoratori e con la splendida e calorosa giornata che c’era volevo dissetarmi io e il mio cane ad una delle fontane presenti nel Parco Ducale e nella città ma ciò non è stato possibile. Di tre fontane presenti nel Parco Ducale nessuna era funzionante (nemmeno quella presente nell’area cani) e nemmeno quella che si trova affianco alla gelateria «La Romana» di barriera Repubblica. Magari è stata una casualità che le uniche fontane in cui mi son recato fossero chiuse però trovo inammissibile trovarle chiuso all’interno di un parco cittadino dove c’è gente dall’apertura alla chiusura che pratica attività sportiva o semplicemente trova un momento di relax sui manti erbosi. Spero che, visto l’arrivo della stagione estiva, ciò si possa risolvere anche per poter dissetare i nostri amici animali che non hanno la possibilità di comprarsi bottigliette nei bar e poterle bere in tranquillità.