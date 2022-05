La scelta del cognome

Gentile direttore,

cì sono priorità indifferibili. Poter scegliere il proprio cognome, con i tempi che corrono, è una conquista cui non si può rinunciare, uno degli eventi più importanti degli ultimi decenni. Finalmente! Si volta pagina!

Certo, non c’è lavoro per nessuno e chi ce l’ha ha anche paura di perderlo; i nostri ragazzi, laureati a pieni voti, per trovare un impiego devono lasciare il nostro paese, sostituiti da immigrati che non sanno fare nulla; i negozi e le attività private chiudono a raffica; la sera non puoi uscire per paura d’essere aggredito; la gente non riesce più ad arrivare a fine mese; tutti i giorni aumentano i prezzi di quello che compriamo; la giustizia non funziona e per arrivare a una sentenza tocca aspettare anni. Ma queste non sono priorità. Prima viene la possibilità di scegliersi il cognome.

Tutto il resto non conta, è superfluo. Peccato solo che questa legge non sia retroattiva. Ho sempre sognato di avere due cognomi.

Parma, 5 maggio