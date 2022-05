La memoria del male radicale

Egregio direttore,

oggi ho letto una prima parte della rivista mensile n. 4 di «Limes» che porta il titolo «Il caso Putin». Mi sono concentrato su un paragrafo dell’articolo del professor Costantin Sigov – che ha insegnato alla Sorbona e all’Ebess (Istituto alti studi in scienze sociali) - intestato «Il sistema dell’amnesia».

Dopo che l’autore si è domandato e domanda il perché Kiev resti un nodo strozzato nella gola del Cremlino, troviamo scritto: «La verità è che esiste un legame profondo tra la chiusura in Russia dell’associazione Memorial e l’apertura delle ostilità contro l’Ucraina». Sono allora andato su Internet per sapere di che cosa s’interessasse quella associazione. Ecco: «Memorial è un’associazione per la difesa dei diritti umani che ha sede a Mosca e opera nelle ex repubbliche dell’Unione sovietiche».

Questo, per Sigov, dovrebbe bastare per convincere coloro che ancora non abbiano capito quali siano le vere intenzioni di Putin. Se si arrivò a chiudere un’associazione che si interessa della pura difesa dei diritti umani in generale, dovrebbe essere chiaro per tutti che per Putin nessuno può mettersi di mezzo a quelli che sono i suoi «diktat».

Aggiunge Sigov: «Da tempo ormai gli archivi del Kgb a Mosca e a Minsk sono tornati a chiudersi. A Kiev restano aperti a tutti i ricercatori». Quella che Sigov chiama «memoria del male» costituisce «un’autentica forza lavoro per il memoriale planetario alle innumerevoli vittime del totalitarismo» . Nel paragrafo intitolato «Strumentalizzare la storia» sta scritto: «La griglia con cui Vladimir Putin legge il mondo è l’Unione Sovietica di un tempo. Sua ambizione è ricrearla. (...) la colonna vertebrale dell’Urss non era il proletariato, non il Partito e ancor meno il popolo, bensì il Kgb».

E nel paragrafo «Domani è oggi» scrive: «Questo avversario temibile conosce perfettamente i timori degli occidentali e sa far leva sulle risorse che minacciano di spaventarli di più». Credo che questa osservazione sia totalmente condivisibile.

Un altro breve cenno ritengo indispensabile farlo proprio dopo aver appreso alla televisione che vi sia dichiarata disponibilità di Zelenskj di ritirare la richiesta di far tornare all’Ucraina la Crimea. Ma allora come la mettiamo dato che Stoltenberg abbia detto che «La Nato non accetterà mai l’annessione della Crimea alla Russia»? Un bel rompicapo.

Comunque, dato che in una mia lettera pubblicata sulla Gazzetta dichiaravo che prima di morire non avrei avuto la risposta se fosse esatta la dichiarazione del Generale Tricarico che affermava che Biden non volesse la pace in Ucraina, oggi si possa invece purtroppo dargli ragione.

O forse, siccome Biden non è la Nato, bisognerà ancora aspettare? Credo in sostanza che, siccome quel che afferma Sigov appare incontrovertibile, si sia ancora nel dubbio se «la memoria del male» sia ancora viva.



Parma, 7 maggio