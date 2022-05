Le asfaltature in via Spezia

Egregio direttore,

chiedo ospitalità al suo giornale per rivolgermi ad una autorità competente per chiederle se è normale che mentre viene asfaltata la SS 62 con code che vanno da Collecchio a Parma, non vengano date indicazioni sui percorsi alternativi per la città e viceversa. E qui viene il bello! Chi come me conosce i percorsi alternativi si avventura per la campagna e cosa scopre? Che simultaneamente hanno dato corso a lavori di sfalcio a bordo strada e trattori enormi bloccano il traffico e generano lunghissime code. Nemmeno l’ambulanza questa mattina è riuscita a fare un percorso normale. Credo che qualcuno debba coordinare questi lavori e non continuamente vessare e stressare i cittadini. Ovviamente nessuno risponderà alla mia lettera, di questi tempi è meglio rimanere coperti e ben protetti dal silenzio, e poi «chissenefrega» del cittadino, categoria sempre pronta a lamentarsi.