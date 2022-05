Basta denigrare la logistica

Egregio direttore,

ieri sera ho assistito all’incontro pubblico dei candidati sindaci (alcuni erano assenti) avvenuto presso la scuola Racagni e purtroppo ho registrato l’uscita demagogica nei confronti della logistica da parte del candidato Andrea Bui che non ha fatto mancare il messaggio di una cattiva immagine del settore logistico soprattutto con riferimento alle modalità di utilizzo dei lavoratori.

Con rammarico sono ancora una volta a rimarcare le distanze da simili affermazioni perché se alcune aziende attuano comportamenti ritenuti dal candidato sindaco poco tutelanti per il lavoratore, ci sono tante aziende che operano seriamente, con passione e dedizione; voglio sottolineare nuovamente che il settore logistico ed in particolare l’autotrasporto ha dimostrato un grande senso di responsabilità economica e sociale allorquando il nostro

Paese ha vissuto il «lockdown» pandemico e sono stati garantiti tutti i rifornimenti di generi di prima necessità con grande flessibilità ed efficacia. La logistica effettua ogni giorno (anche nei festivi) le consegne di prodotti alle industrie e agli artigiani per la lavorazione, ai negozi per la vendita, alle strutture sanitarie e a domicilio per l’utilizzo. Non faccio di alcuni casi (presenti in tanti alti settori) lo stereotipo di tutta una categoria!

Il candidato sindaco Bui ritiene che nella logistica vi siano aree grigie in cui sarebbe necessario fare chiarezza dichiarando l’esistenza di alcuni problemi nel mondo delle cooperative; se avrà la forza per cominciare tale opera troverà sostegno da parte della categoria impegnata ad estromettere dal mercato coloro che non operano secondo le regole e che praticano una concorrenza sleale dannosa per le imprese virtuose.

Parma 18 maggio

* Capo Consulta Autotrasporto e Logistica Upi