Francesco d'Assisi e il malinteso pacifista

Signor direttore,

In tre tappe di cammino con un compagno di 82 anni (grandissimo!) da Gubbio ad Assisi sulla via di Francesco. Un santo amatissimo ma anche molto travisato. Il romanticismo prima e le ideologie del novecento poi hanno costruito il mito del s. Francesco ecologista, animalista, pacifista, ecumenista. Francesco era lontanissimo dal «culto ateo della natura che finisce coll’essere disumano e disumanizzante» (G. Biffi): le uova di tartaruga più importanti dei feti umani.

Per Francesco l’amore è per tutti e per tutto ma ha le sue gerarchie.

Poi c’è il malinteso pacifista. Francesco si aggregò alla quinta crociata come “crociato”: non solo non disse una parola di condanna o di critica ma si spinse a dare consigli ai capi della spedizione sui modi e i tempi per affrontare la battaglia. Molto addolorandosi poi quando seppe dell’esito, infausto per i cristiani, della battaglia.

Da ultimo si legge l’incontro fra Francesco e il sultano Malik al-Kamil come un esempio di dialogo interreligioso. Ma dal sultano Francesco ci andò non per conversare amabilmente bensì per convertirlo, «predicandogli il Dio uno e trino e il Salvatore di tutti, Gesù Cristo» (s. Bonaventura). Giungendo a sfidarlo ad una ordàlia, un giudizio di Dio, per vedere se fosse più potente il Dio di Gesù Cristo o quello di Maometto. Per questa missione rischiosa aveva espressamente messo in conto il martirio.

Siamo ben lontani, dunque, dall’immagine di un Francesco tutto «svenevole dolcezza».

Parma, 18 maggio