L'incrocio sulla Massese

Signor direttore,

ho letto l'articolo da voi pubblicato sull'incrocio «maledetto» di Torrechiara. Io percorro ormai da mesi quella strada, da Bannone a Langhirano, almeno 4 volte al giorno per portare a scuola mio figlio e vi posso assicurare che le infrazioni al codice della strada sono la norma e non l'eccezione. Auto (ed ora moto) che sfrecciano a velocità pazzesche, ben oltre i limiti, sorpassi pericolosi, comportamenti assurdi (soprattutto grazie ai telefonini) e di conseguenza incidenti frequentissimi, ma da settembre ad oggi solo 4 volte ho visto una pattuglia controllare il traffico e unicamente lungo il rettilineo di Cascinapiano. Niente da Cascinapiano a Pilastro, niente sulla Pedemontana!

A proposito, la rotonda promessa quando arriverà, al prossimo incidente mortale o neppure allora? Così non mi sono meravigliato vedendo la foto da voi pubblicata, dal momento che anch'io ho potuto vedere le stesse cose. Ma io mi chiedo, senza controlli come si può pensare che la gente rispetti le regole? Ormai si può constatare tutti i giorni quale sia il livello di educazione (e non solo stradale) di molti, anche se per fortuna non di tutti. Purtroppo però quelli che rispettano le regole passano solo da fessi! E se viaggi ai 70-75 km/h ti becchi pure le «benedizioni» dell'Hamilton di turno che ti sorpassa con rabbia e si ritrova poi a Langhirano solo 10 metri avanti a te.

Daniele Salmelli

Bannone, 20 maggio