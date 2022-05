Cinghio Sud trascurato

Egregio direttore,

visto che ormai siamo entrati nel pieno della campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco della città, sarei curioso di sapere da tutte le forze politiche in campo che tutti i giorniriempiono le pagine del nostro quotidiano, a chi interessa il bene del quartiere Cinghio Sud.

Strade piene di buche, marciapiedi dissestati mai asfaltati, cestini spesso stracolmi e non regolarmente svuotati se non dopo diverse telefonate, manutenzione del verde pubblico inesistente.

Nei prati che costeggiano la tangenziale sud sono state collocate l'anno scorso centinaia di pianticelle per costituire un bosco con lo scopo di contrastare l'inquinamento atmosferico. E' stata un idea geniale, peccato che nessuno abbia provveduto poi al taglio dell'erba e ad innaffiare durante il periodo estivo. Solo dopo aver telefonato al comune si sono degnati di tagliare l'erba ma ahimè il danno ormai era fatto.

Moltissime piante ormai secche sono state sostituite quest'anno ed è stato istallato anche un impianto di irrigazione non si sa se funzionante o meno; come l'anno scorso nessuno ha mai provveduto successivamente al taglio dell'erba che di fatto ha superato l'altezza delle pianticelle che rischiano di fare la stessa fine d quelle dell'anno precedente

Per non parlare poi dell' inquinamento acustico dovuto al traffico di auto e camion che sfrecciano sulla tangenziale davanti alle nostre case: nonostante le lamentele del quartiere anche con lettere al giornale affinché qualcuno del Comune si interessasse del problema al fine di procedere all'istallazione di barriere anti rumore, l'unica risposta è stata un rimpallo di responsabilità tra Comune e Anas. Menefreghismo assoluto..

E poi ancora: l'area cani situata nel parco 8 ottobre 2001 in via Montanara è trascurata ; la rete di recinzione rotta in più punti, la fontanella sempre chiusa senza acqua.

Potrei continuare a scrivere per altri problemi ma mi fermo qua.

Spero con la presente che qualche forza politica prenda in considerazione i problemi del nostro quartiere , il Cinghio Sud è un quartiere della città come tutti gli altri e non deve essere trascurato ed emarginato



Parma, 23 maggio