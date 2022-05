Sorbolo, chi ha dei cani stia più attento

Gentile direttore,

sono un pensionato residente a Sorbolo e con la presente chiedevo la cortesia a tutti i possessori di cani che quando li portano a passeggio in paese di raccogliere gli eventuali escrementi.

Sono anch'io amante degli animali ma da diverso tempo passeggiare in paese c'è da fare attenzione a non pestare e sporcarsi.

E' questione di educazione per i possessori di cani verso altri residenti.

Certo che le autorità preposte del paese sapranno intervenire per evitare queste spiacevoli situazioni.



Sorbolo, 24 maggio